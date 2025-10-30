Причиною обмеження руху транспорту в Харкові є проведення поточного ремонту дорожнього покриття.

Обмеження руху транспорту в Харкові вводиться на окремому відрізу декількох вулиць, тому варто знати деталі про зміни, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляє Харківська міська ріда.

У місті тимчасово обмежили рух транспорту на вулиці Чорноглазівській. Згідно з інформацією, наданою Департаментом будівництва та шляхового господарства, проїзд повністю заборонено 30 жовтня з 8:00 до 17:00 на відрізку від вулиці Куликівської до вулиці Григорія Сковороди.

Причиною обмеження є проведення поточного ремонту дорожнього покриття. Під час виконання робіт працівники шляхових служб здійснять оновлення асфальтового шару, ліквідацію пошкоджень проїжджої частини, а також проведуть роботи з відновлення водовідведення, щоб покращити умови руху транспорту та підвищити безпеку учасників дорожнього руху.

Департамент закликав водіїв заздалегідь планувати свої маршрути, аби уникнути заторів і затримок у русі.

Для об’їзду закритої ділянки організовано тимчасову схему проїзду прилеглими вулицями — Куликівською, Дарвіна, Григорія Сковороди та іншими напрямками.

Такі тимчасові зміни є необхідним заходом для проведення якісного ремонту дорожнього полотна. Після завершення робіт проїзд транспорту на вулиці Чорноглазівській буде відновлено у звичайному режимі, а покращений стан дороги сприятиме комфортному та безпечному пересуванню містом.

Також обмеження руху в Харкові ввели через відокремлений трамвайний переїзд на Салтівському шосе — в районі перехрестя з вулицею Руслана Плоходька. Проїзд цією ділянкою закрито до 17:00 1 листопада 2025 року.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: де роздають їжу, перелік важливих умов.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: українцям готові допомогти, скільки можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит м’яса у Харківській області: українцям розкрили, чому виникли проблеми.