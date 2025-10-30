Ограничение движения транспорта в Харькове вводится на отдельном отрезе нескольких улиц, поэтому следует знать детали об изменениях, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает Харьковская городская реда.

В городе временно ограничили движение транспорта по улице Черноглазовской. Согласно информации, предоставленной Департаментом строительства и дорожного хозяйства, проезд полностью запрещен 30 октября с 8.00 до 17.00 на отрезке от ул. Куликовской до ул. Григория Сковороды.

Причиной ограничения является проведение ремонта дорожного покрытия. При выполнении работ работники путевых служб осуществят обновление асфальтового слоя, ликвидацию повреждений проезжей части, а также проведут работы по восстановлению водоотвода, чтобы улучшить условия движения транспорта и повысить безопасность.

Департамент призвал водителей заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать пробок и задержек в движении.

Для объезда закрытого участка организована временная схема проезда по прилегающим улицам — Куликовской, Дарвина, Григория Сковороды и другим направлениям.

Такие временные изменения являются необходимой мерой проведения качественного ремонта дорожного полотна. После завершения работ проезд транспорта на улице Черноглазовской будет восстановлен в обычном режиме, а улучшенное состояние дороги будет способствовать комфортному и безопасному проезду по городу.

Также ограничение движения в Харькове ввели из-за обособленного трамвайного переезда на Салтовском шоссе — в районе перекрестка с улицей Руслана Плоходько. Проезд по этому участку закрыт до 17:00 1 ноября 2025 года.

