Новый график движения транспорта во Львовской области позволит жителям Борислава комфортно планировать посещение кладбища и избежать очередей в праздничные дни.

В Бориславе внедряется новый график движения транспорта во Львовской области, предусматривающий временные изменения для автобусов в городское кладбище, сообщает Politeka.

С 29 октября по 1 ноября маршруты №1 и №1А будут курсировать с заездом в кладбище в селе Попели, чтобы жители общины имели удобный доступ для благоустройства могил накануне Дня всех святых.

Бориславский городской совет сообщил, что 29–31 октября автобусы будут курсировать по специальному расписанию с выездом от остановки на улице Трускавецкой, рядом с ОВОС №5. Рейсы запланированы в 11:30 (маршрут №1А), 12:10 (маршрут №1) и 14:30 (маршрут №1). Это позволит жителям города своевременно добраться до кладбища и организовать посещение семейных захоронений.

Особое расписание будет действовать 1 ноября 2025 года. Автобусы маршрута №1 будут отправляться каждый час, начиная с 11:00, с той же остановки на улице Трускавецкой. Такие мероприятия направлены на разгрузку дорог и удобство граждан при посещении кладбища в период праздников.

Городской совет просит жителей внимательно контролировать соблюдение графиков. В случае нарушения маршрута водителем рекомендуется немедленно сообщать диспетчерскую службу по телефонам 5-42-36 или 15-50. Для оформления жалобы следует указать дату, время и государственный номер транспортного средства, чтобы обеспечить оперативное реагирование.

Отмечается важность соблюдения мер безопасности во время поездок в праздничный период.

