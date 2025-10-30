Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області також передбачає надання помешкань військовослужбовцям.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області надають у межах державних ініціатив, спрямованих на підтримку людей, які втратили оселю через бойові дії, повідомляє Politeka.

Допомога поширюється також на військових, осіб з інвалідністю, сиріт і родини загиблих захисників.

Розподіл квартир проводять відповідно до Закону України про житловий фонд соціального призначення. Цей документ визначає правила отримання житла для окремих соціальних категорій, порядок подання заяв і критерії відбору. Процедура може тривати певний час через перевірку інформації та оформлення документів, проте вона дає шанс стабілізувати побут тим, хто потребує підтримки.

Держава забезпечує кілька напрямів допомоги переселенцям: квартири, придбані або відремонтовані за участю міжнародних партнерів, службові приміщення тимчасового типу та сертифікати на придбання нового житла. Перевагу отримують родини з дітьми, люди похилого віку й особи з інвалідністю.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області також передбачає надання помешкань військовослужбовцям. Для них виділяють нові або оновлені квартири, профінансовані з державного бюджету чи благодійних фондів.

Серед головних програм діє «єВідновлення». Вона передбачає компенсацію у вигляді житлових сертифікатів або коштів на будівництво нового об’єкта для людей, які втратили майно через війну. Паралельно реалізується програма «єОселя», що розрахована на медиків, освітян, військових і науковців. У межах цієї ініціативи діє іпотечне кредитування під 3 відсотки, а для решти категорій — під 7.

Такі заходи покликані підтримати громадян, котрі залишилися без даху над головою, та надати їм можливість почати нове життя у безпечних громадах країни.

