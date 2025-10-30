Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области также предусматривает предоставление жилья военнослужащим.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляют в рамках государственных инициатив, направленных на поддержку людей, потерявших дом из-за боевых действий, сообщает Politeka.

Помощь распространяется также на военных, лиц с инвалидностью, сиротами и семьями погибших защитников.

Распределение квартир производится в соответствии с Законом Украины о жилом фонде социального назначения. Документ определяет правила получения жилья для отдельных социальных категорий, порядок подачи заявлений и критерии отбора. Процедура может продолжаться через проверку информации и оформление документов, однако она дает шанс стабилизировать быт тем, кто нуждается в поддержке.

Государство обеспечивает несколько направлений помощи переселенцам: квартиры, приобретенные или отремонтированные с участием международных партнеров, служебные помещения временного типа и сертификаты на приобретение нового жилья. Предпочтение получают семьи с детьми, пожилые люди и лица с инвалидностью.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области также предусматривает предоставление жилья военнослужащим. Для них выделяют новые или обновленные квартиры, профинансированные из государственного бюджета или благотворительных фондов.

Среди главных программ действует «єВідновлення». Она предусматривает компенсацию в виде жилищных сертификатов или средств на строительство нового объекта для людей, потерявших имущество из-за войны. Параллельно реализуется программа «єОселя», рассчитанная на медиков, педагогов, военных и ученых. В рамках этой инициативы действует ипотечное кредитование под 3 процента, а для остальных категорий – под 7.

Такие меры призваны поддержать граждан, оставшихся без крова, и дать им возможность начать новую жизнь в безопасных общинах страны.

