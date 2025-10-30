Початок опалювального сезону 2025 року у Запорізькій області та інших регіонах відбувається за планом відповідно до встановлених норм.

Початок опалювального сезону 2025 року у Запорізькій області залежить від температури, повідомляє Politeka.

Натомість прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що в Україні офіційно стартував опалювальний сезон.

Наразі понад 55% об’єктів соціальної сфери, зокрема дитячі садки, школи та лікарні, уже отримують тепло. У 13 регіонах подача тепла у житлові будинки здійснюється частково, решта областей підключатимуться поступово залежно від погодних умов та рішень місцевої влади.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко наголосила на загрозах для енергетичної інфраструктури з боку російських атак. До роботи підготовлено понад 17,5 тисяч котелень і 17 тисяч кілометрів теплових мереж, виконано ремонти та замінено більше 340 км трубопроводів, сформовані запаси вугілля, рідкого палива, пелет і дров.

Водночас Запорізька область повністю готова до старту опалювального сезону, зазначив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Регіон виконав усі доручення центральних органів влади. Сезон почнеться, коли протягом трьох днів підряд температура повітря досягне +8°C. Спеціалісти слідкують за температурним графіком, щоб уникнути надмірних витрат для населення та не створити дефіциту електроенергії.

Федоров підкреслив, що система готова до запуску, і тепло поступить у домівки одразу після досягнення необхідних показників температури. Уряд акцентує на пріоритеті безперервного забезпечення базових послуг, зокрема теплом і світлом, дякуючи енергетикам та службам за щоденну роботу.

Початок опалювального сезону 2025 року у Запоріжжі та інших регіонах відбувається за планом відповідно до встановлених норм.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Запоріжжі: що змінилося для містян.

Також Politeka повідомляла, Початок опалювального сезону 2025 в Запорізькій області: коли батареї стануть теплими.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду у Запоріжжі: на які деталі варто звернути увагу.