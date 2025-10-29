Енергетики попередили, коли та де в Дніпропетровській області з 30 жовтня по 1 листопада 2025 року діятимуть локальні графіки відключення світла.

Спеціалісти АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" оголосили нові графіки відключення світла в області на 30 жовтня - 1 листопада 2025 року, повідомляє Politeka.

За даними ДТЕК, у четвер, 30 жовтня, графіки відключення світла в Дніпропетровській області торкнуться таких населених пунктів:

Камʼянське (з 8 до 18 – вул. Сержанта Коновалова, Заводська, Набережна, Портова, Пісчана, Територіальна, просп. Нескорених, пров. Журавлиний, Будівельний, Територіальний, Живописний; з 14 до 18 – Звенигородська, Освітня);

Покров (з 8 до 18 – Медична, Хмельницького, Центральна, Яворницього, Карпатська, Героїв Чорнобиля, Європейська, Благодатна, Торгова, Партизанська, Підстепова та ін.);

Прядівка (з 8 до 14 – вулиці Берегова, Зелена, Зоряна);

Братське (з 8 до 18 – Авіаційна, Зоряна);

Кисличувата (з 8:30 до 18:00 – Комишуватська, Тиха, Чарівна, Світла) – там же знестрмлення повториться і 31.10.

У пʼятницю, 31 жовтня, обмеження електропостачання будуть застосовувати в місті Камʼянське (вул. Звенигородська, Мурахтова, Відродження, Чарівна, Захисників Неба, Данила Чуба, Новорічна, Фестивальна та ін.), у с. Сурсько-Литовське (вул. Білоруська, пров. Білоруський) та з 12 до 18 години частково в Світлогірському та Слобідському, пише Politeka.

На суботу, 1 листопада, в Дніпропетровській області заплановано такі графіки відключення світла:

Царичанка (Робітнича, Службова, Центральна, провулки 1-й і 2-1 Робочий) – з 8 до 14;

Покров (Вільна, Водограйна, Північна, Пляжна, Травнева, Ясна) – з 8:30 до 18;

частково Семенівка, Любимівка, Любомирівка, Котлярівка, Волоське, Новоолександрівка, Майорка, Братське, Дороге, Дослідне, Вишневе, Андріївка – з 8 до 18.

