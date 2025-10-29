У ДТЕК попередили про заплановані на період із 30 жовтня по 2 листопада 2025 року локальні графіки відключення світла в Одеській області.

Енергетики оголосили нові графіки відключення світла в Одеській області на 30 жовтня - 2 листопада 2025 року, повʼязані з профілактичними роботами в мережах, пише Politeka.

Зокрема, за даними ДТЕК, графіки відключення світла в Одеській області торкнуться Фонтанської сільської територіальної громади. Там часткові обмеження діятимуть протягом двох днів, 30 та 31 жовтня, з 8 години та триватимуть до 14-20 в населених пунктах Фонтанка, Ліски, Вапнярка, Олександрівка, Світле, Нова Дофінівка – повну інформацію можна знайти на офіційному сайті громади.

У межах Южненської міської громади знеструмлення заплановано на 30-31 число та 1 листопада. Щодня з 8:00 до 17:00 без електроенергії залишатимуться мешканці с. Григорівка на Нові Білярі по вулиці Чорноморська, а з 8:00 до 20:00 в селищі Нові Білярі обмеження діятимуть для вул. Шкільна, Північна, Мала, Середня, Степова, Центральна, Шахтна, Лиманна, Заводська, Одеська, повідомляє Politeka.

Крім того, з 8 до 19 години 30.10 без електроенергії залишаться мешканці с. Новоборисівка (вул. Смілива, Степова, Центральна, Широка), а 31.10 – м. Кілія (Бессарабська, Київська, Севастопольська, Радісна, Тіниста, Українська, Східна, Татарбунарська, Хмельницького, Шевченка, Ярослава Мудрого та ін.).

Також на період із 31 жовтня по 2 листопада графіки відключення світла заплановано в селі Любомирка – щодня з 8 до 19 години обмеження діятимуть для будинку за адресою вул. Шкільна, 3.

