Місцеві мешканці мають врахувати графік відключення газу на 30 жовтня у Харкові, щоб могти уникнути побутових незручностей.

Графік відключення газу на 30 жовтня у Харкові ввели через проведення запланованих технічних робіт в одному з районів облцентру, повідомляє Politeka.

Графік відключення газу на 30 жовтня у Харкові оприлюднила місцева філія «Газмережі». Компанія повідомила про проведення робіт у Немишлянському районі.

Підготовка системи газопостачання до осінньо-зимового періоду триватиме протягом дня, тож частина споживачів залишиться без блакитного палива на час проведення робіт.

Графік відключення газу на 30 жовтня у Харкові буде діяти з 09:00 до 16:00. Обмеження стосуватимуться таких адрес:

провулок Сержантський (всі будинки), вулиця Драгоманова 1, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31-А, 33, 35, Сонячна 11, 13, Світанкова 3, 5, провулок Воскобійницький 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 30, вулиця Велозаводська 37.

Рокитна 1, 1-А, 3, 10, Воскобійницька 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, Єдності 181, Естонська 11-Б.

Комунальники закликають мешканців бути уважними та заздалегідь перекрити крани перед газовими приладами. Це потрібно для того, щоб уникнути аварійних ситуацій після завершення робіт.

Фахівці підкреслюють, що під час відновлення подачі блакитного палива кожне помешкання буде перевірене. Без доступу до квартир і будинків повторне підключення виконати неможливо.

