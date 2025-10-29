Головним напрямом роботи важливого проєкту є безкоштовна видача продуктових наборів пенсіонерам на території Харкова.

Роздача відбуватиметься від громадської організації «Їжа Харків’янам».

Організація, що реалізує програму, працює безперервно, координуючи свою діяльність із місцевими органами соціального захисту. Її допомога охоплює внутрішньо переміщених осіб, пенсіонерів, малозабезпечені родини та багатодітних громадян. Завдяки цій ініціативі сотні харків’ян щомісяця отримують реальну підтримку у вигляді гуманітарних наборів.

Головним напрямом роботи проєкту є безкоштовна видача продуктових наборів на території Харкова. У кожному такому пакунку містяться основні продукти тривалого зберігання — крупи, консерви, макарони, цукор, чай, олія, а також засоби особистої гігієни та інші необхідні речі для повсякденного користування.

Таким чином, ініціатива не лише задовольняє базові харчові потреби, а й допомагає людям підтримувати належний рівень побутових умов. Проте варто розуміти, що роздача відбувається не щоденно.

Цього разу команда волонтерів оголосила про нову реєстрацію на отримання локшини швидкого приготування, яка розпочнеться 29 жовтня о 14:00 в Телеграм організації. Ініціатива спрямована на підтримку тих, хто через війну, хворобу чи обмежені можливості не може самостійно забезпечити себе продуктами.

Подати заявку на допомогу можуть такі категорії громадян:

люди похилого віку віком від 65 років;

особи з інвалідністю, які перебувають у складних життєвих обставинах;

тяжкохворі громадяни, що потребують постійної підтримки;

люди з порушенням зору або слуху;

лежачі хворі, які не мають змоги самостійно пересуватися та потребують догляду.

Реєстрація відкрита лише для тих мешканців Харкова, які раніше не отримували допомогу від цієї організації. Волонтери наголошують, що хочуть охопити якомога більше людей, які ще не скористалися подібною підтримкою.

Громадська організація «Їжа Харків’янам» традиційно проводить такі акції з метою допомоги найбільш вразливим категоріям населення.

