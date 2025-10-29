Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове могут получить пожилые украинцы, отвечающие определенным критериям, сообщает Politeka.net.

Раздача будет происходить от общественной организации «Їжа Харків’янам».

Организация, реализующая программу, непрерывно работает, координируя свою деятельность с местными органами социальной защиты. Ее помощь охватывает внутренне перемещенные лица, пенсионеры, малообеспеченные семьи и многодетные граждане. Благодаря этой инициативе сотни харьковчан каждый месяц получают реальную поддержку в виде гуманитарных наборов.

Главным направлением работы проекта является бесплатная выдача продуктовых наборов на территории Харькова. В каждой упаковке содержатся основные продукты длительного хранения — крупы, консервы, макароны, сахар, чай, масло, а также средства личной гигиены и другие необходимые вещи для повседневного пользования.

Таким образом, инициатива не только удовлетворяет базовые потребности в пище, но и помогает людям поддерживать надлежащий уровень бытовых условий. Однако следует понимать, что раздача происходит не ежедневно.

На этот раз команда волонтеров объявила о новой регистрации на получение лапши быстрого приготовления, которая начнется 29 октября в 14:00 в телеграммах организации. Инициатива направлена ​​на поддержку тех, кто из-за войны войны, болезни или ограниченных возможностей не может самостоятельно обеспечить себя продуктами.

Подать заявку на помощь могут следующие категории граждан:

пожилые люди в возрасте от 65 лет;

лица с инвалидностью, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах;

тяжелобольные граждане, нуждающиеся в постоянной поддержке;

люди с нарушением зрения или слуха;

лежачие больные, не имеющие возможности самостоятельно передвигаться и нуждающиеся в уходе.

Регистрация открыта только тем жителям Харькова, которые раньше не получали помощь от этой организации. Волонтеры подчеркивают, что хотят охватить как можно больше людей, еще не воспользовавшихся подобной поддержкой.

Общественная организация «Їжа Харків’янам» традиционно проводит такие акции с целью помощи наиболее уязвимым категориям населения.

