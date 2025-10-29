Местные жители должны учесть график отключения газа на 30 октября в Харькове, чтобы избежать бытовых неудобств.

График отключения газа на 30 октября в Харькове был введен из-за проведения запланированных технических работ в одном из районов облцентра, сообщает Politeka.

График отключения газа на 30 октября в Харькове обнародовал местный филиал «Газсети». Компания сообщила о проведении работ в Немышлянском районе.

Подготовка системы газоснабжения к осенне-зимнему периоду будет продолжаться в течение дня, так что часть потребителей останется без голубого топлива на время проведения работ.

График отключения газа на 30 октября в Харькове будет действовать с 09.00 до 16.00. Ограничения будут касаться следующих адресов:

переулок Сержантский (все дома), улица Драгоманова 1, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31-А, 33, 35, Солнечная 11, 1 Воскобийский 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 30, улица Велозаводская

Ракитная 1, 1-А, 3, 10, Воскобийская 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 20, 27 31, 32, 35, Единства 181, Эстонская 11-Б.

Коммунальщики призывают жителей быть внимательными и заранее перекрыть краны перед газовыми приборами. Это необходимо для того, чтобы избежать аварийных ситуаций после завершения работ.

Специалисты подчеркивают, что при восстановлении подачи голубого топлива каждое помещение будет проверено. Без доступа к квартирам и домам повторное подключение выполнить невозможно.

