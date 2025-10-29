В ДТЭК предупредили о запланированных на период с 30 октября по 2 ноября 2025 года локальные графики отключения света в Одесской области.

Энергетики объявили новые графики отключения света в Одесской области на 30 октября – 2 ноября 2025 года, связанные с профилактическими работами в сетях, пишет Politeka.

В частности, по данным ДТЭК, графики отключения света в Одесской области коснутся Фонтанской сельской территориальной общины. Там частичные ограничения будут действовать в течение двух дней, 30 и 31 октября, с 8 часов и будут продолжаться до 14-20 в населенных пунктах Фонтанка, Лески, Вапнярка, Александровка, Светлое, Новая Дофиновка – полную информацию можно найти на официальном сайте общины.

В пределах Южненской городской общины обесточивание запланировано на 30-31 число и 1 ноября. Каждый день с 8:00 до 17:00 без электроэнергии будут оставаться жители с. Григоровка на Новые Биляри по улице Черноморская, а с 8:00 до 20:00 в поселке Новые Биляри будут действовать ограничения для ул. Школьная, Северная, Малая, Средняя, ​​Степная, Центральная, Шахтная, Лиманная, Заводская, Одесская, сообщает Politeka.

Кроме того, с 8 до 19 часов 30.10 без электроэнергии останутся жители с. Новоборисовка (ул. Смелая, Степная, Центральная, Широкая), а 31.10 – г. Килия (Бессарабская, Киевская, Севастопольская, Радостная, Тенистая, Украинская, Восточная, Татарбунарская, Хмельницкого, Шевченко, Ярослава Мудрого и др.).

Также на период с 31 октября по 2 ноября графики отключения света запланированы в селе Любомирка – ежедневно с 8 до 19 часов ограничения будут действовать для дома по адресу ул. Школьная, 3.

