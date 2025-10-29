Початок опалювального сезону 2025 року в Одеській області відбувається у визначений термін.

Початок опалювального сезону 2025 року в Одеській області відбувається під контролем президента України Володимира Зеленського та рішень Кабміну, повідомляє Politeka.

Зеленський зазначив, що опалення закладів соціальної сфери у частині громад вже запущене, однак офіційне включення для населення планується на 1 листопада. Президент повідомив, що Україна забезпечила 70% потреб у газі для імпорту, а відновлювальні роботи на об’єктах критичної інфраструктури, пошкоджених під час атак Росії, тривають.

Строки запуску опалення визначаються громадами залежно від середньодобової температури. Кабмін уточнив, що фіксовані умови постачання газу для виробників тепла діятимуть із 1 листопада 2025 року по 31 березня 2026 року. Зеленський наголосив на важливості підготовки котелень та забезпечення безперебійного теплопостачання для всіх категорій споживачів.

В Одеській області, зокрема в Арцизькій громаді, опалювальний сезон розпочнеться 1 листопада. Місцева влада вже провела підготовку котелень та систем теплопостачання. Пріоритетно до тепла підключають соціальні об’єкти, освітні заклади та медичні установи. Всі служби — енергетичні, газові, комунальні та рятувальні — працюють у режимі 24/7, а аварійні бригади готові до термінового реагування.

Отже, початок опалювального сезону 2025 року в Одеській області відбувається у визначений термін із пріоритетним підключенням соціальної інфраструктури та готовністю українських служб до будь-яких непередбачуваних обставин.

