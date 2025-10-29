Начало отопительного сезона 2025 года в Одесской области проходит в определенный срок.

Начало отопительного сезона 2025 года в Одесской области проходит под контролем президента Украины Владимира Зеленского и решений Кабмина, сообщает Politeka.

Зеленский отметил, что отопление заведений социальной сферы в части общин уже запущено, однако официальное включение населения планируется на 1 ноября. Президент сообщил, что Украина обеспечила 70% потребностей газа для импорта, а восстановительные работы на объектах критической инфраструктуры, поврежденных во время атак России, продолжаются.

Сроки запуска отопления определяются общинами в зависимости от среднесуточной температуры. Кабмин уточнил, что фиксированные условия поставки газа для производителей тепла будут действовать с 1 ноября 2025 по 31 марта 2026 года. Зеленский отметил важность подготовки котельных и обеспечение бесперебойного теплоснабжения для всех категорий потребителей.

В Одесской области, в частности, в Арцизской общине, отопительный сезон начнется 1 ноября. Местные власти уже провели подготовку котельных и систем теплоснабжения. Приоритетно к теплу подключают социальные объекты, учебные заведения и медицинские учреждения. Все службы – энергетические, газовые, коммунальные и спасательные – работают в режиме 24/7, а аварийные бригады готовы к срочному реагированию.

Итак, начало отопительного сезона 2025 года в Одесской области происходит в срок с приоритетным подключением социальной инфраструктуры и готовностью украинских служб к любым непредвиденным обстоятельствам.

