Початок опалювального сезону 2025 року у Львівській області відбувається у визначений термін.

Початок опалювального сезону 2025 року у Львівській області відбувається під контролем президента України Володимира Зеленського та Кабміну, повідомляє Politeka.

Опалення закладів соціальної сфери у частині громад вже запущене, однак офіційне включення для населення призначене на 1 листопада. Зеленський повідомив, що Україна забезпечила 70% потреб у газі для імпорту, а відновлювальні роботи на об’єктах критичної інфраструктури, пошкоджених під час атак Росії, тривають.

Строки запуску опалення визначаються громадами залежно від середньодобової температури. Кабмін уточнив, що фіксовані умови постачання газу для виробників тепла діятимуть із 1 листопада 2025 року по 31 березня 2026 року. Зеленський наголосив на важливості підготовки котелень та забезпечення безперебійного теплопостачання для всіх категорій споживачів.

У Львівській області офіційний старт для населення призначено на 1 листопада через пошкодження енергетичної інфраструктури під час російських атак та тимчасовий брак газу. Голова обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що всі 26 теплоенерго регіону завершили підготовку до опалювального сезону. Наразі тепло вже надходить до понад 80% шкіл, 70% садочків та 70% лікарень області. Загалом 71 громада зі 73 підключила соціальні об’єкти, а решта населених пунктів очікують на початок постачання для домівок.

Козицький додав, що з 1 листопада всі «Пункти незламності» на Львівщині працюватимуть цілодобово, забезпечуючи тепло, електроенергію та доступ до інтернету. В умовах контролю Зеленського та рішень Кабміну громади готові оперативно реагувати на аварійні ситуації та підтримувати стабільність теплопостачання для населення.

Таким чином, початок опалювального сезону 2025 року у Львівській області відбувається у визначений термін із пріоритетом підключення соціальної інфраструктури та готовністю служб до будь-яких непередбачуваних обставин.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися змін