Начало отопительного сезона 2025 года во Львовской области проходит под контролем президента Украины Владимира Зеленского и Кабмина, сообщает Politeka.

Отопление заведений социальной сферы в части общин уже запущено, однако официальное включение населения назначено на 1 ноября. Зеленский сообщил, что Украина обеспечила 70% потребностей газа для импорта, а восстановительные работы на объектах критической инфраструктуры, поврежденных во время атак России, продолжаются.

Сроки запуска отопления определяются общинами в зависимости от среднесуточной температуры. Кабмин уточнил, что фиксированные условия поставки газа для производителей тепла будут действовать с 1 ноября 2025 по 31 марта 2026 года. Зеленский отметил важность подготовки котельных и обеспечение бесперебойного теплоснабжения для всех категорий потребителей.

Во Львовской области официальный старт для населения назначен на 1 ноября из-за повреждений энергетической инфраструктуры во время российских атак и временной нехватки газа. Глава областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что все 26 теплоэнерго региона завершили подготовку к отопительному сезону. В настоящее время тепло уже поступает в более 80% школ, 70% садов и 70% больниц области. В общей сложности 71 община из 73 подключила социальные объекты, а остальные населенные пункты ожидают начала поставки для домов.

Козицкий добавил, что с 1 ноября все «Пункты несокрушимости» во Львовской области будут работать круглосуточно, обеспечивая тепло, электроэнергию и доступ в интернет. В условиях контроля Зеленского и решений Кабмина, общины готовы оперативно реагировать на аварийные ситуации и поддерживать стабильность теплоснабжения для населения.

Таким образом, начало отопительного сезона 2025 во Львовской области происходит в определенный срок с приоритетом подключения социальной инфраструктуры и готовностью служб к любым непредвиденным обстоятельствам.

