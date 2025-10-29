Робота для пенсіонерів у Київській області перестала бути рідкісю, адже все більше роботодавців готові відкривати двері для людей із житєвим досвідом.

Робота для пенсіонерів у Київській області передбачає цікаві пропозицій, що поєднують стабільний дохід, гнучкий графік та можливість залишатися активним, повідомляє Politeka.

Вакансії, що представлені на сайті work.ua, дають шанс продовжувати соціальну активність, розвивати навички та отримувати додатковий заробіток.

До прикладу, доступна позиція старший касира із навчанням у мережі NOVUS із зарплатою від 30 000 до 34 400. На цій посаді кандидат відповідає за високий рівень обслуговування клієнтів на касі, проведення розрахунків, включно з піковими годинами і поверненнями.

Ще одна пропозиція для тих, хто шукає роботу для пенсіонерів у Київській області, це вакансія двірника біля метро Кловська. Зарплата становить 19 000 із виплатою двічі на місяць. Обовʼязки: прибирання території, управління підлогомиючою машиною та відповідальність за чистоту приміщень.

Графік вахтовий: тиждень через тиждень із безкоштовним проживанням. Вихідна оплата становить 1100 гривень за зміну.

Для тих, хто віддає перевагу спокійнішій роботі для пенсіонерів у Київській області, також є пропозиція. Пропонується вакансія прибиральника складського приміщення у компанії Стемакс із зарплатою 13 000 гривень плюс бонуси.

Обов’язки включають збір картону, збір опалубки від палет та вологе прибирання. Пропонуються графік 5/2 з 8:00 до 17:00, офіційне працевлаштування з першого дня, оплачувані відпустки та лікарняні, безкоштовне спецодяг та компенсація проїзду. Їздити потрібно буде в Бучу.

