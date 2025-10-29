Работа для пенсионеров в Киевской области перестала быть редкой, ведь все больше работодателей готово открывать двери для людей с жизненным опытом.

Работа для пенсионеров в Киевской области предполагает интересные предложения, объединяющие стабильный доход, гибкий график и возможность оставаться активным, сообщает Politeka.

Вакансии, представленные на сайте work.ua, позволяют продолжать социальную активность, развивать навыки и получать дополнительный заработок.

К примеру, доступна позиция старшего кассира с обучением в сети NOVUS с зарплатой от 30 000 до 34 400. В этой должности кандидат отвечает за высокий уровень обслуживания клиентов в кассе, проведение расчетов, включая пиковые часы и возвраты.

Еще одно предложение для ищущих работу для пенсионеров в Киевской области, это вакансия дворника возле метро Кловская. Зарплата составляет 19000 с выплатой дважды в месяц. Обязанности: уборка территории, управление поломоечной машиной и ответственность за чистоту помещений.

График вахтенный: неделя через неделю с бесплатным проживанием. Исходная оплата составляет 1100 гривен в смену.

Для тех, кто предпочитает более спокойную работу для пенсионеров в Киевской области, также есть предложение. Предлагается вакансия уборщика складского помещения в компании Стемакс с зарплатой в 13 000 гривен плюс бонусы.

Обязанности включают сбор картона, сбор опалубки от паллет и влажную уборку. Предлагаются график 5/2 с 8:00 до 17:00, официальное трудоустройство с первого дня, оплачиваемые отпуска и больничные, бесплатная спецодежда и компенсация проезда. Ездить нужно будет в Бучу.

