Дефіцит продуктів в Одеській області стосується меду, повідомляє Politeka.

У 2025 році жителі регіону стикаються з суттєвим підвищенням цін на мед через брак пропозиції. Дефіцит продуктів в Одеській області відчутно відобразився на вартості цього натурального смаколика, що подорожчав майже на 50% порівняно з минулим роком.

Основна причина дефіците даних продуктів в Одеській області полягає у значному зменшенні врожайності меду. За даними українських пасічників, цьогорічний обсяг виробництва може бути на третину меншим ніж у 2024 році.

Як пояснює Сергій Шаронін, засновник «Пасіка 21», цьому сприяли весняні заморозки, тривалі дощі, отруєння бджіл та несприятливі умови для зимівлі і цвітіння медоносних рослин. Перший медозбір виявився провальним, і це одразу відобразилося на цінниках.

В липні 2025 року акацієва продукція коштувала 200–250 гривень за літр, тоді як ще кілька років тому його можна було купити за 80–100.

У магазинах і на ринках ситуація відрізняється залежно від сорту, бренду та регіону виробництва. Найдешевші пропозиції у торгових мережах стартують від 34 гривень за 100 грам у супермаркетах «Сільпо» та 36 гривень за 125 грам у Varus.

У «Метро» можна придбати продукцію з різнотрав’я 300 грам за 85 грн. Прямо у пасічників або на ринках цінники значно вищі. Акацієвий коштує від 500 до 650 грн за літр, гречаний - від 250 до 320, різнотрав’я - від 150 до 250, соняшниковий - від 120 до 200.

Через зростання цін на натуральний товар дорожчає і продукція, у якій його використовують. Експерти прогнозують, що подорожчання триматиметься щонайменше до наступного сезону збору.

