Дефицит продуктов в Одесской области касается меда, сообщает Politeka.

В 2025 году жители региона сталкиваются с существенным повышением цен на мед из-за отсутствия предложения. Дефицит продуктов в Одесской области ощутимо отразился на стоимости этого натурального вкусности, который подорожал почти на 50% по сравнению с прошлым годом.

Основная причина дефицита данных продуктов в Одесской области заключается в значительном уменьшении урожайности меда. По данным украинских пчеловодов, нынешний объем производства может быть на треть меньше чем в 2024 году.

Как объясняет Сергей Шаронин, основатель «Пасека 21», этому способствовали весенние заморозки, длительные дожди, отравления пчел и неблагоприятные условия для зимовки и цветения медоносных растений. Первый медосбор оказался провальным, и это сразу отразилось на ценниках.

В июле 2025 года акациевая продукция стоила 200–250 гривен за литр, тогда как еще несколько лет назад его можно было купить за 80–100.

В магазинах и рынках ситуация отличается в зависимости от сорта, бренда и региона производства. Дешевые предложения в торговых сетях стартуют от 34 гривен за 100 грамм в супермаркетах «Сільпо» и 36 гривен за 125 грамм в Varus.

В «Метро» можно купить продукцию из разнотравья 300 грамм за 85 грн. Прямо у пчеловодов или на рынках ценники значительно выше. Акациевый стоит от 500 до 650 грн за литр, гречишный – от 250 до 320, разнотравье – от 150 до 250, подсолнечный – от 120 до 200.

Из-за роста цен на натуральный товар дорожает и продукция, в которой его используют. Эксперты прогнозируют, что подорожание будет держаться как минимум до следующего сезона сбора.

