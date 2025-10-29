У Київавтодорі просять мешканців міста поставитися з розумінням до тимчасових обмежень та обмеження руху в Києві.

Обмеження руху в Києві дітиме кілька днів на окремих ділянках доріг української столиці, тому варто знати про зміни, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні КМДА.

Зокрема, 29 та 30 жовтня, у період із 8:00 до 20:00, у Дніпровському районі столиці частково обмежено рух в Києві проспектом Соборності. Як зазначають у підприємстві, це необхідно для проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття. Роботи виконуватимуть на ділянці від з’їзду з вулиці Бориса Мартоса до проспекту Соборності.

Ремонтні бригади проводять оновлення дорожнього полотна за умови сприятливих погодних умов, аби забезпечити належну якість та довговічність покриття. Мета робіт — покращення стану проїзної частини, підвищення безпеки руху та комфорту для водіїв і пасажирів.

У Київавтодорі просять мешканців міста поставитися з розумінням до тимчасових обмежень і заздалегідь планувати свій маршрут руху, щоб уникнути можливих заторів.

Представники корпорації перепрошують за тимчасові незручності, наголошуючи, що оновлення дорожньої інфраструктури є важливим етапом підготовки столиці до зимового періоду.

Крім того, 29 жовтня з 8:00 до 20:00 часткові обмеження руху в Києві діють і на бульварі Верховної Ради, який також розташований у Дніпровському районі. Тут дорожники планують провести ремонт асфальтобетонного покриття на ділянці від перехрестя з вулицею Будівельників до вулиці Вифлеємської.

Як і у випадку з проспектом Соборності, виконання робіт залежатиме від погодних умов. За словами представників Київавтодору, метою ремонту є забезпечення безпечного та комфортного пересування транспорту, особливо на ділянках, де дорожнє покриття зазнало значного зносу.

