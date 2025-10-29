В Киевавтодоре просят жителей города отнестись с пониманием временных ограничений и ограничения движения в Киеве.

Ограничения движения в Киеве будут деть несколько дней на отдельных участках дорог украинской столицы, поэтому стоит знать об изменениях, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

В частности, 29 и 30 октября, в период с 8.00 до 20.00, в Днепровском районе столицы частично ограничено движение в Киеве по проспекту Соборности. Это необходимо для проведения текущего ремонта асфальтобетонного покрытия. Работы будут выполняться на участке от съезда с улицы Бориса Мартоса до проспекта Соборности.

Ремонтные бригады производят обновление дорожного полотна при благоприятных погодных условиях, чтобы обеспечить надлежащее качество и долговечность покрытия. Цель работ – улучшение состояния проезжей части, повышение безопасности движения и комфорта для водителей и пассажиров.

В Киевавтодоре просят жителей города отнестись с пониманием к временным ограничениям и заранее планировать свой маршрут движения во избежание возможных пробок.

Представители корпорации извиняются за временные неудобства, отмечая, что обновление дорожной инфраструктуры является важным этапом подготовки столицы к зимнему периоду.

Кроме того, 29 октября с 8:00 до 20:00 частичные ограничения движения в Киеве действуют и на бульваре Верховной Рады, также расположенном в Днепровском районе. Здесь дорожники планируют провести ремонт асфальтобетонного покрытия на участке от перекрестка с улицей Строителей до Вифлеемской улицы.

Как и в случае с проспектом Соборности, выполнение работ будет зависеть от погодных условий. По словам представителей Киевавтодора, целью ремонта является обеспечение безопасного и комфортного передвижения транспорта, особенно на участках, где дорожное покрытие претерпело значительный износ.

