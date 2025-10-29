Прогноз погоди в Одесі на тиждень свідчить про теплі дні і прохолодні ночі, помірний вітер і мінімум опадів.

Прогноз погоди в Одесі на тиждень з 30 жовтня по 5 листопада показує значні коливання температури та мінливі атмосферні умови, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Метеофор.

Денні показники повітря досягатимуть +16°C у середу та п’ятницю, тоді як нічна температура опуститься до +6°C у четвер і +7°C у вівторок. В середньому повітря залишатиметься в межах від +6 до +16 градусів, що вплине на комфорт при перебуванні на вулиці та планування щоденних справ.

Напрямок вітру переважно південно-західний або західний, проте в п’ятницю очікується південно-східний потік, який додасть прохолоди. Сила поривів змінюватиметься від 4 до 11 м/с. Найпотужніший вітер прогнозують у суботу — до 11 м/с, а найслабший — у п’ятницю та понеділок, коли пориви досягнуть 4 м/с. Вітер змінюватиме напрямок протягом тижня, що позначиться на відчутті холоду та умовах на відкритих ділянках.

Опади майже не очікуються. Лише в понеділок і вівторок можливі невеликі дощі — 0,1 і 0,7 мм відповідно, однак решта днів погода залишиться сухою. Це створює сприятливі умови для прогулянок, роботи на свіжому повітрі та пересування містом.

Отже, прогноз погоди в Одесі на тиждень свідчить про теплі дні і прохолодні ночі, помірний вітер і мінімум опадів. Мешканцям радять враховувати пориви вітру та короткочасні дощі на початку періоду при плануванні активностей, зберігаючи комфорт і безпеку під час перебування на відкритому повітрі.

Рекомендується брати легкий верхній одяг уранці та ввечері, щоб захиститися від прохолоди.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Одеській області: кому встановили високі тарифи.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для переселенців в Одеській області: як отримати прихисток на рік.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Одесі: чого містянам чекати в листопаді 2025.