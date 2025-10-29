Прогноз погоды в Одессе на неделю свидетельствует о теплых днях и прохладных ночах, умеренном ветре и минимуме осадков.

Прогноз погоды в Одессе на неделю с 30 октября по 5 ноября показывает значительные колебания температуры и изменяющиеся атмосферные условия, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Метеофор .

Дневные показатели воздуха будут достигать +16°C в среду и пятницу, в то время как ночная температура опустится до +6°C в четверг и +7°C во вторник. В среднем воздух будет оставаться в пределах от +6 до +16 градусов, что повлияет на комфорт при нахождении на улице и планировании ежедневных дел.

Направление ветра преимущественно юго-западное или западное, однако в пятницу ожидается юго-восточный поток, который придаст прохлады. Сила порывов будет изменяться от 4 до 11 м/с. Самый мощный ветер прогнозируют в субботу – до 11 м/с, а самый слабый – в пятницу и понедельник, когда порывы достигнут 4 м/с. Ветер будет менять направление в течение недели, что отразится на ощущении холода и условиях на открытых участках.

Осадков почти не ожидаются. Лишь в понедельник и вторник возможны небольшие дожди — 0,1 и 0,7 мм соответственно, однако в остальные дни погода останется сухой. Это создает благоприятные условия для прогулок, работы на свежем воздухе и передвижения по городу.

Итак, прогноз погоды в Одессе на неделю свидетельствует о теплых днях и прохладных ночах, умеренном ветре и минимуме осадков. Жителям советуют учитывать порывы ветра и кратковременные дожди в начале периода при планировании активностей, сохраняя комфорт и безопасность во время пребывания на открытом воздухе.

Рекомендуется брать легкую верхнюю одежду утром и вечером, чтобы защититься от прохлады.

