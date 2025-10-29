Такий підхід допомагає швидко знайти безкоштовне житло для ВПО в Харкові без посередників і тривалих процедур.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові надається через кілька перевірених онлайн-платформ, інформує Politeka.

За інформацією Міністерства розвитку громад і територій, сьогодні процедура пошуку тимчасового прихистку стала значно простішою, ніж раніше.

Організацією розміщення займаються державні структури, місцева влада, благодійники та приватні власники, які готові безоплатно приймати переселенців. Завдяки їхній співпраці в Харкові діють ресурси, що дозволяють швидко знайти безпечне помешкання.

Одним із найзручніших сервісів є сайт «Там, де вас чекають». На ньому подано актуальні дані про доступні кімнати, адреси населених пунктів і контакти господарів. Користувач самостійно обирає варіант і безпосередньо зв’язується з власником для узгодження умов проживання.

Також функціонує державна платформа «Прихисток», створена для тимчасового розселення громадян, які втратили домівки. Щоб скористатися системою, достатньо обрати регіон, заповнити коротку форму та переглянути перелік доступних варіантів. Такий підхід допомагає швидко знайти безкоштовне житло для ВПО в Харкові без посередників і тривалих процедур.

Крім цього, волонтерський проєкт «Допомагай» регулярно публікує оновлені оголошення від людей, які готові надати своє житло безоплатно.

Контроль за організацією поселення здійснює місцева адміністрація. Вона координує процес розподілу переселенців по локаціях компактного проживання, де створені необхідні умови для тимчасового перебування.

