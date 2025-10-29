Місцевих мешканців попереджають про тимчасовий графік відключення світла з 30 по 31 жовтня у Полтавській області.

Графік відключення світла з 30 по 31 жовтня у Полтавській області торкнеться відразу кількох населених пунктів, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті Чорнухинської територіальної громади, графік відключення світла з 30 по 31 жовтня у Полтавській області введуть через технічне обслуговування та ремонт електромереж.

Так, 30.10, у селі Мокіївка з 08:00 до 17:00 електропостачання призупинять на таких вулицях: Новоселівка 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, Садова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 12ДАЧА, 13, 14, 15ДАЧА, 16, 17, 18, 20, 20а, 21, Шкільний 1, 2, 3, 4, 5ДАЧА, 6, 7.

Водночас, того ж дня у Пізниках з 08:00 до 16:30 тимчасово не буде електропостачання на таких адресах: Г.С. Сковороди 8, Кільцевий 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 17, 17а, 19, Острівська 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 17а, 21, 23, 27, 29, 30, 36, 37, 38, 40, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 57, 59, 60, 63.

Тут працюватимуть над капітальним ремонтом, передбаченим річною програмою ОСР. Роботи з ремонту мереж проводитимуть спеціалісти Лубенської дільниці Чорнухинського відділення АТ "Полтаваобленерго".

31.10 незручності діятимуть для мешканців смт Чорнухи. З 15:15 до закінчення робіт знеструмленими будуть залишатися будинки на таких вулицях: Котляревського 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, Мележика 16.

Того ж дня у селі Мокіївка електропостачання відключать з 08:00 до 20:00 на тих самих вулицях, що і попереднього дня. Це дозволить завершити роботи з технічного обслуговування електромереж.

Місцеві енергетики наголошують, що графік відключення світла з 30 по 31 жовтня у Полтавській області є плановим і передбачає важливі ремонтні роботи.

Важливо памʼятати, що через обстріли енергосистеми ймовірні аварійні знеструмлення, або ж погодинні обмеження. Про них можна дізнатися на офіційному сайті «Полтаваобленерго» або на офіційних сайтаг громад.

