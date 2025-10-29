Початок опалювального сезону 2025 року у Черкаській області відбувається під контролем Кабміну.

Початок опалювального сезону 2025 року у Черкаській області стартував 28 жовтня, повідомляє Politeka.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, додавши, що Україна забезпечила 70% потреб у газі для імпорту, а відновлювальні роботи на об’єктах критичної інфраструктури тривають після пошкоджень, завданих Росією під час повітряних атак.

Строки опалювального сезону визначають громади залежно від погодних умов, рекомендовано вмикати тепло при зниженні температури до +8 °C протягом трьох діб поспіль. Кабмін уточнив, що фіксовані ціни на газ для виробників теплової енергії діятимуть із 1 листопада 2025 року по 31 березня 2026 року.

У Черкаській області, за словами заступника очільника області Антона Царюка, громади координують підключення залежно від фактичної погоди. Усі служби працюють у режимі 24/7, аварійні бригади готові до термінового реагування.

Антон Царюк наголосив на важливості залучення керівників громад для інвентаризації, формування запасів палива та забезпечення резервних джерел живлення. У разі надзвичайних ситуацій підприємства життєзабезпечення, заклади охорони здоров’я, освіти та пункти незламності переходять на роботу від резервних джерел.

Отже, початок опалювального сезону 2025 року у Черкаській області відбувається під контролем та Кабміну, із поступовим підключенням закладів та активною роботою служб для безперебійного теплопостачання.

