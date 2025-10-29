Начало отопительного сезона 2025 года в Черкасской области проходит под контролем Кабмина.

Начало отопительного сезона 2025 года в Черкасской области стартовало 28 октября, сообщает Politeka.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, добавив, что Украина обеспечила 70% потребностей в газе для импорта, а восстановительные работы на объектах критической инфраструктуры продолжаются после повреждений, нанесенных Россией во время воздушных атак.

Сроки отопительного сезона определяют общины в зависимости от погодных условий, рекомендуется включать тепло при понижении температуры до +8 °C в течение трех суток. Кабмин уточнил, что фиксированные цены на газ для производителей тепловой энергии будут действовать с 1 ноября 2025 по 31 марта 2026 года.

В Черкасской области, по словам заместителя главы области Антона Царюка, общины координируют подключение в зависимости от фактической погоды. Все службы работают в режиме 24/7, аварийные бригады готовы к срочному реагированию.

Антон Царюк отметил важность привлечения руководителей общин для инвентаризации, формирования запасов топлива и обеспечения резервных источников питания. В случае чрезвычайных ситуаций предприятия жизнеобеспечения, учреждения здравоохранения, образования и пункты несокрушимости переходят к работе от резервных источников.

Итак, начало отопительного сезона 2025 года в Черкасской области происходит под контролем Кабмина с постепенным подключением заведений и активной работой служб бесперебойного теплоснабжения.

