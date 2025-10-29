У Дніпрі планується обмеження руху транспорту на вулиці Північній у зв’язку з проведенням робіт, пов’язаних із будівництвом мережі газопостачання, повідомляє Politeka.

Відповідний проєкт розпорядження оприлюднений на офіційному сайті міської ради, однак документ наразі ще не підписаний.

Згідно з проєктом, тимчасове перекриття планують у районі будинку №24 на вулиці Північній. Період виконання робіт визначено з 5 листопада по 4 грудня 2025 року. Ці заходи необхідні для забезпечення безпечного проведення будівництва нової ділянки газопроводу.

Замовником робіт виступає мешканець міста Анатолій Корабльов, який звернувся до Дніпровської міської ради з офіційним проханням надати дозвіл на проведення будівництва. У документі зазначено низку вимог, яких має дотриматися виконавець перед початком і в процесі виконання робіт.

Зокрема, підрядник повинен погодити тимчасову схему руху транспорту з патрульною поліцією, щоб забезпечити організований рух у районі перекриття. Також необхідно встановити огорожу, відповідні дорожні знаки та створити умови для безпечного пересування пішоходів поблизу місця проведення робіт.

Після завершення будівництва компанія зобов’язана відновити пошкоджене дорожнє покриття та провести благоустрій території, повернувши її до попереднього стану. Розпорядження набуде чинності після того, як його підпише міський голова, що стане офіційним підтвердженням початку дії тимчасових обмежень.

Отже, запроваджене обмеження руху транспорту у Дніпрі матиме тимчасовий характер і триватиме протягом місяця, доки триватимуть роботи з будівництва газопроводу, необхідного для покращення міської інфраструктури.

