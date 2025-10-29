В Днепре планируется ограничение движения транспорта по улице Северной в связи с проведением работ, связанных со строительством сети газоснабжения, сообщает Politeka.

Соответствующий проект распоряжения обнародован на официальном сайте городского совета, однако документ пока еще не подписан.

Согласно проекту, временное перекрытие планируется в районе дома №24 на улице Северной. Период выполнения работ намечен с 5 ноября по 4 декабря 2025 года. Эти меры необходимы для обеспечения безопасного проведения строительства нового участка газопровода.

Заказчиком работ выступает житель города Анатолий Кораблев, который обратился в Днепровский городской совет с официальной просьбой предоставить разрешение на проведение строительства. В документе указан ряд требований, которых должен выполнить исполнитель перед началом и в процессе выполнения работ.

В частности, подрядчик должен согласовать временную схему движения транспорта с патрульной полицией, чтобы обеспечить организованное движение в районе перекрытия. Также необходимо установить ограждение, соответствующие дорожные знаки и создать условия для безопасного передвижения пешеходов вблизи места проведения работ.

После завершения строительства компания обязана восстановить поврежденное дорожное покрытие и провести благоустройство территории, вернув ее в прежнее состояние. Распоряжение вступит в силу после того, как его подпишет мэр, что станет официальным подтверждением начала действия временных ограничений.

Следовательно, введенное ограничение движения транспорта в Днепре будет носить временный характер и будет продолжаться в течение месяца, пока будут продолжаться работы по строительству газопровода, необходимого для улучшения городской инфраструктуры.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Днепропетровской области: платежи вырастут у части украинцев.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре: кто имеет право на помощь

Как сообщала Politeka, Начало отопительного сезона 2025 в Днепропетровской области: когда в дома будет тепло.