Местные жители предупреждают о временном графике отключения света с 30 по 31 октября в Полтавской области.

График отключения света с 30 по 31 октября в Полтавской области коснется сразу нескольких населённых пунктов, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте Чернухинского территориального общества, график отключения света с 30 по 31 октября в Полтавской области будет введен через техническое обслуживание и ремонт электросетей.

Так, 30.10, в селе Мокеевка с 08:00 до 17:00 электроснабжение приостановят на таких улицах: Новоселовка 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, Садовая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 12ДАЧА, 13, 14, 15ДАЧА, 16, 17, 18, 20, 20а, 21, Школьный 1, 2, 3, 4, 5ДАЧА, 6, 7.

В то же время в Позниках с 08:00 до 16:30 временно не будет электроснабжения по таким адресам: Г.С. Сковороды 8, Кольцевой 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 17, 17а, 19, Островская 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 17а, 21, 23, 27, 29, 30, 36, 37, 38, 40, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 57, 59, 60, 63.

Здесь будут работать над капитальным ремонтом, предусмотренным годовой программой ОСР. Работы по ремонту сетей будут проводить специалисты Лубенского участка Чернухинского отделения АО "Полтаваоблэнерго".

31:10 неудобства будут действовать для жителей пгт Чернухи. С 15:15 до окончания работ обесточенными будут оставаться дома на таких улицах: Котляревского 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, Мележика 16.

В тот же день в селе Мокеевка электроснабжение отключат с 08:00 до 20:00 на тех же улицах, что и в предыдущий день. Это позволит завершить работы по техническому обслуживанию электросетей.

Местные энергетики отмечают, что график отключения света с 30 по 31 октября в Полтавской области плановый и предусматривает важные ремонтные работы.

Важно помнить, что из-за обстрелов энергосистемы вероятны аварийные обесточения, или почасовые ограничения. О них можно узнать на официальном сайте «Полтаваоблэнерго» или на официальных сайтах общин.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Полтавской области: ситуация становится все напряженнее.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: назван адрес, где можно найти поддержку.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: что нужно сделать в первую очередь для получения.