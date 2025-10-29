Подорожчання продуктів у Харківській області відзначається на популярних молочних товарах, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію щодо цієї ситуації українцям надає сайт Мінфін.

Масло «Яготинське» 73% (200 г) нині продається за середньою ціною 115,03 грн. У різних мережах воно коштує: Auchan – 114,60, Metro – 116,48, Novus – 114,00. У вересні середнє значення складало 109,87, тож за місяць продукт додатково подорожчав на 0,73. Аналіз щоденних цін показує коливання від 112,95 до 115,17, стабілізація відбулася наприкінці жовтня на рівні 115,03.

Молоко «Простонаше» 1% (900 мл) зараз у середньому оцінюють у 53,04 грн. У Metro його продають за тією ж вартістю. Порівняно з вереснем, коли середнє становило 51,01, підвищення склало 3,22. Щоденний моніторинг відображає зміну цін від 49,82 на початку жовтня до 55,17, після чого значення повернулося на рівень 53,04 наприкінці місяця.

Ще один популярний товар – вершки «Простонаше» 10% (200 мл). Середня ціна становить 36,19 грн. У магазинах Megamarket вони коштують 38,40, Metro – 35,67, Novus – 34,49. Порівняно з вересневим середнім 34,44, підвищення за місяць склало 3,05. Індекс споживчих цін свідчить про стабільне зростання протягом жовтня, особливо після середини місяця.

Отже, подорожчання продуктів у Харківській області торкнулося масла, молока та вершків. Дані магазинів і щоденний моніторинг дозволяють оцінити динаміку вартості і вплив змін на споживачів, а також прогнозувати подальші коливання на ринку молочної продукції.

До слова, у Харківській області також повідомляли про можливість отримання гуманітарної допомоги.

