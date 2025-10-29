Подорожание продуктов в Харьковской области отмечается популярными молочными товарами, сообщает Politeka.

Актуальную информацию об этой ситуации украинцам предоставляет сайт Минфин .

Масло Яготинское 73% (200 г) сейчас продается по средней цене 115,03 грн. В разных сетях оно стоит: Auchan – 114,60, Metro – 116,48, Novus – 114,00. В сентябре среднее значение составляло 109,87, так что за месяц продукт дополнительно подорожал на 0,73. Анализ ежедневных цен показывает колебания от 112,95 до 115,17, стабилизация произошла в конце октября на уровне 115,03.

Молоко «Простонаше» 1% (900 мл) сейчас в среднем оценивается в 53,04 грн. В Metro его продают по той же цене. По сравнению с сентябрем, когда среднее составило 51,01, повышение составило 3,22. Ежедневный мониторинг отражает изменение цен с 49,82 в начале октября до 55,17, после чего значение вернулось на уровень 53,04 в конце месяца.

Еще один популярный товар – сливки «Простонаше» 10% (200 мл). Средняя стоимость составляет 36,19 грн. В магазинах Megamarket они стоят 38,40, Metro – 35,67, Novus – 34,49. По сравнению с сентябрьским средним 34,44, повышение за месяц составило 3,05. Индекс потребительских цен свидетельствует о стабильном росте в течение октября, особенно после середины месяца.

Следовательно, подорожание продуктов в Харьковской области коснулось масла, молока и сливок. Данные магазинов и ежедневный мониторинг позволяют оценить динамику стоимости и влияние изменений потребителей, а также прогнозировать дальнейшие колебания на рынке молочной продукции.

К слову, в Харьковской области также сообщалось о возможности получения гуманитарной помощи.

