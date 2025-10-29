Жителям радять заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла з 31 жовтня по 3 листопада в Кіровоградській області.

Через впроваджені масштабні ремонтні роботи введено плановий графік відключення світла з 31 жовтня по 3 листопада в Кіровоградській області, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі Кіровоградобленерго.

Графік відключення світла з 31 жовтня по 3 листопада в Кіровоградській області було введено через масштабні ремонтні роботи в регіоні. 31 числа, заплановані роботи з 9:00 до 17 години у населеному пункті Благовіщенське на вулицях:

Героїв України, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 76-78, 82/2, 86, 88, 90/2, 92, 94, 96, 98, 100;

Затишний пров., 3/1, 4, 5/1, 6-16;

Затишний туп., 3-7, 7А, 8-9, 11-12;

О.Гуменюка, 19, 1920, 21;

Радісна, 6-8, 10-13;

Юрія Бойка, 1, 3-11, 13-16, 17/15, 18/3, 19-20, 20а, 21-29, 31, 33-41, 43, 46-47, 49, 49/9, 51.

Вимкнення цього дня також стануться з 09:00 до 17:00 в населеному пункті Березівка , вулиці:

Березівська, 2, 6-7, 10, 16;

Вишнева, 1, 4А, 5, 7, 9-10, 13.

У понеділок 3 листопада, станеться капітальний ремонт у населеному пункті Костомарівка. Так, з 9:00 до 17:00 не буде електроенергії на вулицях:

КАТІ МЕЛЬНИЧУК, 1-7, 9, 11, 13, 15;

МОЛОДІЖНА, 1-26, 28, 30;

НАБЕРЕЖНА, 1, 3-12, 14-16, 18-19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

САДОВА, 1-14, 16, 18-21, 23-34, 34а, 36, 40-41.

Електроенергії не буде також цього дня з 09:00 до 20:00 у населеному пункті Підлісне за адресами:

ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 104, 106;

ШЕВЧЕНКА, 2-4, 6, 10, 12, 14.

Актуальний графік відключень електроенергії для Кіровоградської області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго».

Як дізнатися про відключення:

На сайті «Кіровоградобленерго»:

Перейдіть за посиланням.

У розділі «Інформація для клієнтів» знайдіть «Графіки обмежень, аварійних і погодинних відключень».

Ви також можете скористатися функцією «Пошук відключень за адресою», щоб знайти графік для конкретного населеного пункту та адреси.

У соціальних мережах:

Слідкуйте за оновленнями на офіційних сторінках «Кіровоградобленерго» у Facebook та Telegram.

