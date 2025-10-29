Жителям советуют заранее подготовиться к графику отключения света с 31 октября по 3 ноября в Кировоградской области.

Из-за внедренных масштабных ремонтных работ введен плановый график отключения света с 31 октября по 3 ноября в Кировоградской области, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в пресс-службе Кировоградоблэнерго.

График отключения света с 31 октября по 3 ноября в Кировоградской области был введен из-за масштабных ремонтных работ в регионе. 31 числа, запланированы работы с 9:00 до 17 часов в населенном пункте Благовищенське на улицах:

Героев Украины, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 76-78, 82/2, 86, 88, 90/2, 9

Затышный пер., 3/1, 4, 5/1, 6-16;

Затышный туп., 3-7, 7А, 8-9, 11-12;

О.Гуменюка, 19, 1920, 21;

Радисна, 6-8, 10-13;

Юрия Бойко, 1, 3-11, 13-16, 17/15, 18/3, 19-20, 20а, 21-29, 31, 33-41, 43, 46-47, 49, 49/9, 51.

Выключения этого дня также произойдут с 09:00 до 17:00 в населенном пункте Березивка, улицы:

Березивська, 2, 6-7, 10, 16;

Вишнева, 1, 4А, 5, 7, 9-10, 13.

В понедельник 3 ноября произойдет капитальный ремонт в населенном пункте Костомаривка. Так, с 9:00 до 17:00 не будет электроэнергии на улицах:

КАТИ МЕЛЬНИЧУК, 1-7, 9, 11, 13, 15;

МОЛОДИЖНА, 1-26, 28, 30;

НАБЕРЕЖНА, 1, 3-12, 14-16, 18-19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

САДОВА, 1-14, 16, 18-21, 23-34, 34а, 36, 40-41.

Электроэнергии не будет в этот день с 09:00 до 20:00 в населенном пункте Пидлисне по адресам:

ЛЕСИ УКРАИНКИ, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 104, 106;

ШЕВЧЕНКА, 2-4, 6, 10, 12, 14.

Актуальный график отключений электроэнергии для Кировоградской области можно найти на официальном сайте ЧАО «Кировоградоблэнерго».

Как узнать об отключении:

На сайте «Кировоградоблэнерго»:

Перейдите по ссылке.

В разделе «Информация для клиентов» найдите «Графики ограничений, аварийных и почасовых отключений».

Вы также можете использовать функцию «Поиск отключений по адресу», чтобы найти график для конкретного населенного пункта и адреса.

В социальных сетях:

Следите за обновлениями на официальных страницах «Кировоградоблэнерго» в Facebook и Telegram.

