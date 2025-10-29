Энергетики предупредили, когда и где в Днепропетровской области с 30 октября по 1 ноября 2025 будут действовать локальные графики отключения света.

Специалисты АО "ДТЭК Днепровские электросети" объявили новые графики отключения света в области на 30 октября – 1 ноября 2025 года, сообщает Politeka.

По данным ДТЭК, в четверг, 30 октября, графики отключения света в Днепропетровской области коснутся следующих населенных пунктов:

Каменское (с 8 до 18 – ул. Сержанта Коновалова, Заводская, Набережная, Портовая, Песчаная, Территориальная, просп. Непокоренных, пер. Клюквенный, Строительный, Территориальный, Живописный; с 14 до 18 – Звенигородская, Образовательная);

Покров (с 8 до 18 – Медицинская, Хмельницкого, Центральная, Карпатская, Героев Чернобыля, Европейская, Благодатная, Торговая, Партизанская, Подстепная и др.);

Прядовка (с 8 до 14 – улицы Береговая, Зеленая, Звездная);

Братское (с 8 до 18 – Авиационная, Звездная);

Кисличеватая (с 8:30 до 18:00 – Камышеватская, Тихая, Волшебная, Света) – там же обесточивание повторится и 31.10.

В пятницу, 31 октября, ограничения электроснабжения будут применять в городе Каменское (ул. Звенигородская, Мурахтова, Возрождения, Волшебная, Защитников Неба, Даниила Чуба, Новогодняя, ​​Фестивальная и др.), в с. Сурско-Литовское (ул. Белорусская, пер. Белорусский) и с 12 до 18 часов частично в Светлогорском и Слободском, пишет Politeka.

На субботу, 1 ноября, в Днепропетровской области запланированы следующие графики отключения света:

Царичанка (Рабочая, Служебная, Центральная, переулки 1-й и 2-1 Рабочий) – с 8 до 14;

Покров (Свободная, Водограйная, Северная, Пляжная, Майская, Ясная) – с 8:30 до 18;

частично Семеновка, Любимовка, Любомировка, Котляровка, Волосское, Новоалександровка, Майорка, Братское, Дорогое, Опытное, Вишневое, Андреевка – с 8 до 18.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала об ухудшении ситуации с дефицитом продуктов: чего ждать в ближайшее время.

Также Politeka сообщала о новом графике движения транспорта: что изменится для пассажиров в ноябре.

Кроме того, Politeka рассказывала о повышении тарифов на коммунальные услуги.