Дефіцит продуктів у Кривому Розі одного з базових товарів щоденного вжитку, повідомляє Politeka.

Зокрема, дефіцит свинини у Кривому Розі призводить до різкого збільшення цін на даний продукт та похідні від нього.

Основна причина дефіциту продуктів у Кривому Розі полягає у зменшенні поголів’я свиней та обмеженій пропозиції на внутрішньому ринку. За оцінками аналітика Максима Гопки, від початку 2025 року ціни на свинину зросли на 34%, а у річному вимірі – на 60%.

Зниження чисельності свиней узимку до 4,5 мільйона голів, переважно у приватних господарствах, створило нестачу на ринку та спровокувало подальше зростання закупівельних розцінок.

У вересні вартість живої ваги беконних порід коливалися від 98 до 100 гривень за кілограм залежно від регіону. Через це значно збільшився імпорт м’яса. Лише у серпні 2025 року було ввезено 4,6 тисячі тонн, що на 48 відсотків більше, ніж у липні.

Загалом за 8 місяців цього року ця цифра склала 14,9 тисячі тонн, що у 7,8 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це найвищий показник із 2022 року.

Експерти прогнозують, що до кінця року обсяги привезеної продукції можуть перевищити 25 тисяч тонн, причому основна частина постачань відбудеться у другій половині року.

Експерти зазначають, що попри збільшення поголів’я свиней в Україні на 330 тисяч від початку року, пропозиція на внутрішньому ринку залишається обмеженою.

На початок вересня 2025 року в Україні налічувалося 4,8 мільйона свиней, що на 5 відсотків менше порівняно з аналогічним періодом минулого року, але на 7 відсотків більше, ніж у січні.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Дніпропетровській області: платіжки зростуть у частини українців.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі: хто має право на допомогу

Як повідомляла Politeka, Початок опалювального сезону 2025 у Дніпропетровській області: коли домівки матимуть тепло.