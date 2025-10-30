Діятиме графік відключення світла на перші дні листопада в частині населених пунктів в Чернігівській області, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі Остерської громади.

У зв’язку із проведенням робіт можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графік відключення світла у листопаді в Чернигівській області. Через виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі обмеження введуть вже 3 листопада 2025 року. Час: з 09:00 до 17:00.

Можливі перерви в електропостачанні у місті ОСТЕР вулиця Воскресенська 14, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43.

Крім цього через виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі не буде електрики в селищі КОТІВ на:

вул. Коротенка 19, 21, 23, 24, 27, 28, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49;

провулок Заболотний 12, 14, 16, 8.

У вівторок 4 числа, станеться виконання ремонтів на повітряній лінії електропередачі у населеному пункті КРЕХАЇВ. Так, з 9:00 до 17:00 не буде електроенергії на вулиці Гайова 1, 11, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 9.

У середу, 5 числа, без світла знову залишаться в ОСТЕРІ. Так, 9:00 до 17:00 не буде електроенергії на вулицях:

Вознесенська 1, 10, 11, 1А, 2, 2Б/2Б, 3, 4, 5, 6, 9;

Генерала Солонини 19, 21, 21А;

Незалежності 25;

Соломії Крушельницької 1Г;

Татарівська 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3Б, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 51, 52, 53, 55, 57, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63А, 65, 65А, 66, 67;

Тимофія Носача 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 4, 6, 8, 9.

Причини відключень – виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі.

Також планові вимкнення стануться 6-ого числа з 9 до 17 години у ЛЮБЕЧАНИНІВ за адресами:

Бондарівська 1, 10, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9;

Вишнева 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 7, 9;

Дружби 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 1В, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 2Б, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 43, 5, 6, 7А, 8, 9, 9А;

Миру 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 20А, 22, 24, 26А, 3, 5, 6, 7, 7А, 8, 9;

Молодіжна 1, 1А, 3, 42, 5, 7, 7А;

Перемоги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

Південна 14, 8, 100000;

Р. Музики 10, 101, 103, 103А, 103Б, 105А, 105Б, 107, 107А, 109, 109А, 11, 113, 113А, 113Б, 113В, 113Г, 113Є, 113З, 115, 117, 119, 12, 121, 123, 127, 127А, 13, 131, 135, 137, 139, 139А, 14, 141, 143, 15, 16, 18, 18А, 19, 2, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 2А, 2Б, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 37А, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 53А, 55, 57, 58, 59, 6, 61, 63, 65, 67, 69, 69А, 69Б, 7, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 97, 97Б, 99.

Українцям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіку відключення світла у листопаді в Чернігівській області, а також зазначається, що будь-якої миті можуть запровадити стабілізаційні та аварійні графіки.

Графіки відключень "Чернігівобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

Де шукати графіки

На сайті: Перейдіть за посиланням на розділ "Відключення" та обмеріть свій населений пункт та адресу.

У чат-боті Viber: Знайдіть чат-бот компанії, зареєструйтеся та введіть особовий рахунок, щоб побачити свій графік.

У чат-боті Telegram: Завантажте чат-бот за посиланням.

На сайтах своїх громад у розділах "Оголошення" чи "Новини".

