Действует график отключения света на первые дни ноября в части населенных пунктов в Черниговской области, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе Остерской общины.

В связи с проведением работ возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлен график отключения света в ноябре Черниговской области. Из-за выполнения ремонтных работ на воздушной линии электропередачи ограничения будут введены уже 3 ноября 2025 года. Время: с 09:00 до 17:00.

Возможны перерывы в электроснабжении в городе ОСТЕР улица Воскресенская 14, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43.

Кроме этого из-за выполнения ремонтных работ на воздушной линии электропередачи не будет электричества в поселке КОТИВ на:

ул. Коротенко 19, 21, 23, 24, 27, 28, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49;

переулок Заболотный 12, 14, 16, 8.

Во вторник 4 числа произойдет выполнение ремонтов на воздушной линии электропередачи в населенном пункте КРЕХАИВ. Так, с 9:00 до 17:00 не будет электроэнергии на улице Гайова 1, 11, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 9.

В среду, 5 числа, без света снова останутся в ОСТЕРИ. Так, 9:00 до 17:00 не будет электроэнергии на улицах:

Вознесенська 1, 10, 11, 1А, 2, 2Б/2Б, 3, 4, 5, 6, 9;

Генерала Солоныны 19, 21, 21А;

Незалежности 25;

Соломии Крушельныцькои 1Г;

Татаривська 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3Б, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 51, 52, 53, 55, 57, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63А, 65, 65А, 66, 67;

Тымофия Носача 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 4, 6, 8, 9.

Причины отключения – выполнение ремонтных работ на воздушной линии электропередачи.

Также плановые отключения станут 6-ого числа с 9 до 17 часов у ЛЮБЕЧАНЫНИВ по адресам:

Бондаривська 1, 10, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9;

Вышнева 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 7, 9;

Дружбы 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 1В, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 2Б, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 43, 5, 6, 7А, 8, 9, 9А;

Мыру 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 20А, 22, 24, 26А, 3, 5, 6, 7, 7А, 8, 9;

Молодижна 1, 1А, 3, 42, 5, 7, 7А;

Перемогы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

Пивденна 14, 8, 100000;

Р. Музыкы 10, 101, 103, 103А, 103Б, 105А, 105Б, 107, 107А, 109, 109А, 11, 113, 113А, 113Б, 113В, 113Г, 113Є, 113З, 115, 117, 119, 12, 121, 123, 127, 127А, 13, 131, 135, 137, 139, 139А, 14, 141, 143, 15, 16, 18, 18А, 19, 2, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 2А, 2Б, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 37А, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 53А, 55, 57, 58, 59, 6, 61, 63, 65, 67, 69, 69А, 69Б, 7, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 97, 97Б, 99.

Украинцам рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света в ноябре в Черниговской области, а также отмечается, что в любой момент могут ввести стабилизационные и аварийные графики.

Графики отключений "Черниговоблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

Где искать графики

На сайте: Перейдите по ссылке на раздел "Отключение" и обмерьте свой населенный пункт и адрес.

В чат-боте Viber: Найдите чат-бот компании, зарегистрируйтесь и введите лицевой счет, чтобы увидеть свой график.

В чат-боте Telegram: Загрузите чат-бот по ссылке.

На сайтах своих общин в разделах "Объявления" или "Новости".

