Дефицит продуктов в Кривом Роге одного из базовых товаров повседневного потребления, сообщает Politeka.

В частности, дефицит свинины в Кривом Роге приводит к резкому увеличению цен на данный продукт и производным от него.

Основная причина дефицита продуктов в Кривом Роге заключается в уменьшении поголовья свиней и ограниченном предложении на внутреннем рынке. По оценкам аналитика Максима Гопки, с начала 2025 года цены на свинину выросли на 34%, а в годовом исчислении – на 60%.

Снижение численности свиней зимой до 4,5 миллионов голов, преимущественно в частных хозяйствах, создало недостаток на рынке и спровоцировало дальнейший рост закупочных расценок.

В сентябре стоимость живого веса беконных пород колебалась от 98 до 100 гривен за килограмм в зависимости от региона. Поэтому значительно увеличился импорт мяса. Только в августе 2025 года было ввезено 4,6 тысяч тонн, что на 48 процентов больше, чем в июле.

В целом за 8 месяцев этого года эта цифра составила 14,9 тысяч тонн, что в 7,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это самый высокий показатель с 2022 года.

Эксперты прогнозируют, что к концу года объемы импортной продукции могут превысить 25 тысяч тонн, причем основная часть поставок состоится во второй половине года.

Эксперты отмечают, что, несмотря на увеличение поголовья свиней в Украине на 330 тысяч с начала года, предложение на внутреннем рынке остается ограниченным.

К началу сентября 2025 года в Украине насчитывалось 4,8 миллиона свиней, что на 5 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но на 7 процентов больше, чем в январе.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Днепропетровской области: платежи вырастут у части украинцев.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре: кто имеет право на помощь

Как сообщала Politeka, Начало отопительного сезона 2025 в Днепропетровской области: когда в дома будет тепло.