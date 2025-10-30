Переселенці, які бажають і надалі отримувати виплати для ВПО з 1 листопада у Дніпропетровській області, повинні виконати декілька важливих кроків.

Для низки внутрішньо переміщених осіб існує ризик втратити виплати на проживання для ВПО з 1 листопада у Дніпропетровській області.

У Пенсійному фонді України пояснили причини таких змін і дали рекомендації, як уникнути припинення виплат.

Пенсійний фонд України повідомляє, що внутрішньо переміщені особи, які бажають і надалі отримувати виплати для ВПО з 1 листопада у Дніпропетровській області, повинні оновити свої дані та підтвердити право на допомогу.

Йдеться про необхідність повідомити про будь-які зміни, які можуть вплинути на призначення допомоги. Зокрема, це зміна прізвища, імені або по батькові, місця проживання чи реєстрації, отримання нового паспорта, а також виїзд за кордон.

Окрім цього, одержувачі виплати для ВПО у Дніпропетровській області мають пройти фізичну ідентифікацію до 1 листопада 2025 року. Ця процедура є обов’язковою для підтвердження особи та подальшого отримання грошової підтримки.

Фізична ідентифікація стосується отримувачів таких видів державної допомоги:

малозабезпечених сімей;

осіб, які отримують допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю;

батьків-вихователів і прийомних батьків, які отримують грошове забезпечення за соціальні послуги у дитячих будинках сімейного типу або прийомних сім’ях;

дітей, хворих на тяжкі захворювання;

осіб, які не мають права на пенсію або мають інвалідність;

одержувачів допомоги на догляд;

осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю;

отримувачів тимчасової державної допомоги для непрацюючих осіб, які досягли пенсійного віку, але ще не набули права на пенсію.

Пройти фізичну ідентифікацію можна кількома способами:

Особисто — звернувшись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу та містить інформацію про вік і місце проживання.

Онлайн — за допомогою електронного підпису Дія.Підпис через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Через відеозв’язок — подавши заявку на проведення процедури дистанційно на порталі Пенсійного фонду.

За кордоном — звернувшись до української дипломатичної установи для підтвердження факту перебування особи в живих.

