Переселенцы, желающие и дальше получать выплаты для ВПЛ с 1 ноября в Днепропетровской области, должны выполнить несколько важных шагов.

Для ряда внутренне перемещенных лиц существует риск потерять выплаты на проживание для ВПЛ с 1 ноября в Днепропетровской области, пишет Politeka.net.

В Пенсионном фонде Украины объяснили причины таких изменений и дали рекомендации, как избежать прекращения выплат.

Пенсионный фонд Украины сообщает, что внутренне перемещенные лица, желающие и дальше получать выплаты для ВПЛ с 1 ноября в Днепропетровской области, должны обновить свои данные и подтвердить право на помощь.

Речь идет о необходимости сообщить о любых изменениях, которые могут повлиять на назначение помощи. В частности, это смена фамилии, имени или отчества, места жительства или регистрации, получения нового паспорта, а также выезд за границу.

Кроме того, получатели выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области должны пройти физическую идентификацию до 1 ноября 2025 года. Эта процедура обязательна для подтверждения личности и дальнейшего получения денежной поддержки.

Физическая идентификация касается получателей следующих видов государственной помощи:

малообеспеченных семей;

лиц, получающих пособие на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство;

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также лиц из их числа, в том числе с инвалидностью;

родителей-воспитателей и приемных родителей, получающих денежное довольствие за социальные услуги в детских домах семейного типа или приемных семьях;

детей, больных тяжелыми заболеваниями;

лиц, не имеющих права на пенсию или имеющих инвалидность;

получателей пособия по уходу;

лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью;

получателей временной государственной помощи для неработающих лиц, достигших пенсионного возраста, но еще не получивших права на пенсию.

Пройти физическую идентификацию можно несколькими способами:

Лично — обратившись в любой сервисный центр Пенсионного фонда с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность и содержащую информацию о возрасте и месте проживания.

Онлайн – с помощью электронной подписи Дия. Подпись через личный кабинет на портале электронных услуг ПФУ.

Через видеосвязь – подав заявку на проведение процедуры дистанционно на портале ПФУ.

За границей — обратившись в украинское дипломатическое учреждение для подтверждения факта пребывания личности в живых.

