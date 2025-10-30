Новий графік руху транспорту в Харківській області передбачає появу нової маршрутки, повідомляє Politeka.

У Лозівській громаді запустили новий рейс, що має полегшити дорогу мешканцям віддалених населених пунктів.

Новий графік руху транспорту в Харківській області передбачає запуск маршрутки з Лозової до селища Орілька. Починаючи з 28 жовтня, автобус вирушатиме в рейси двічі на день.

Ранкове відправлення заплановане на 07:00 від колишньої будівлі старостату, звідки автобус прямує у напрямку Лозової. Увечері маршрутка вирушає з Лозової о 17:20 від поліклініки на 4-му мікрорайоні, проходить міський маршрут і зупиняється у центрі на зупинці в напрямку Лиманівки о 17:30.

Вартість проїзду становитиме 65 гривень. Поки що пільгові місця не передбачені, однак у громаді обговорюють можливість їхнього запровадження на популярних напрямках.

Місцева влада наголошує, що створення нових маршрутів і оновлення рейсів відбувається через потребу мешканців у доступному пересуванні. Люди мають дістатися роботи, навчання та лікарень, тому новий графік руху транспорту в Харківській області має забезпечити стабільне сполучення навіть у невеликих населених пунктах.

Паралельно оновлення торкнулося і Харкова. З 23 жовтня міський автобус №140е курсує за зміненим розкладом. Тепер автобус «вул. Чоботарська (ст. м. “Центральний ринок”) – вул. Беркоcа, 7» має оновлені години відправлення у будні та вихідні.

Перший рейс стартує о 06:58 з вулиці Чоботарської, а прибуває на кінцеву «вул. Беркоcа, 7» приблизно через пів години. Останній автобус виходить на маршрут о 22:00.

