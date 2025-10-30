Жители Харьковской области получили новый график движения транспорта, что повлияет на удобство передвижения по региону.

Новый график движения транспорта в Харьковской области подразумевает появление новой маршрутки, сообщает Politeka.

В Лозовской общине запустили новый рейс, который облегчит дорогу жителям отдаленных населенных пунктов.

Новый график движения транспорта в Харьковской области предусматривает запуск маршрутки из Лозовой в поселок Орилька. Начиная с 28 октября автобус будет отправляться в рейсы дважды в день.

Утренняя отправка запланирована на 07:00 от бывшего здания старостата, откуда автобус следует в направлении Лозовой. Вечером маршрутка отправляется из Лозовой в 17:20 от поликлиники на 4-м микрорайоне, проходит городской маршрут и останавливается в центре на остановке в направлении Лимановки в 17:30.

Стоимость проезда составит 65 гривен. Пока льготные места не предусмотрены, однако в общине обсуждают возможность их внедрения на популярные направления.

Местные власти подчеркивают, что создание новых маршрутов и обновление рейсов происходит из-за нужд жителей в доступном передвижении. Люди должны добраться до работы, учебы и больниц, поэтому новый график движения транспорта в Харьковской области должен обеспечить стабильное сообщение даже в небольших населенных пунктах.

Параллельно обновление коснулось и Харькова. С 23 октября городской автобус №140е курсирует по измененному расписанию. Теперь автобус «ул. Чеботарская (ст. м. "Центральный рынок") – ул. Беркоса, 7» имеет обновленные часы отправления в будни и выходные.

Первый рейс стартует в 06:58 с улицы Чеботарской, а прибывает на конечную «ул. Беркоса, 7» примерно через пол часа. Последний автобус выходит на маршрут в 22.00.

