Обмеження руху транспорту в Сумській області матиме короткостроковий характер, тому користувачам шляхів варто звертати увагу на повідомлення офіційних джерел.

Обмеження руху транспорту в Сумській області запровадять на ділянці автомобільної дороги Вирівка – Присейм’я, повідомляє Politeka.

Це стосується дороги Вирівка – Присейм’я.

Тимчасова зміна стосуватиметься відрізку, що проходить через населений пункт Озаричі. Відповідно до повідомлення Попівської сільської ради 31 жовтня пересування буде припинено з 05:00 до 12:00.

Місцеві жителі та водії повинні врахувати надану інформацію під час планування своїх маршрутів. Тимчасове перекриття необхідне для проведення робіт, про які повідомили органи місцевого самоврядування. У зазначений часовий проміжок проїзд транспорту через вказану частину дороги буде неможливим.

Увагу громадян звертають на потребу заздалегідь обирати альтернативні напрямки, аби уникнути затримок під час пересування територією громади. Водіїв просять бути уважними, дотримуватися дорожніх знаків та враховувати попереджувальні оголошення, розміщені на узбіччях.

Рух відновиться після завершення робіт, запланованих у межах зазначеного періоду. Усі зміни організовано з метою забезпечення безпеки на дорозі та мінімізації можливих незручностей для мешканців.

Жителів просять поставитися з розумінням до тимчасових обмежень. Обмеження руху транспорту в Сумській області матиме короткостроковий характер, тому користувачам шляхів варто звертати увагу на повідомлення офіційних джерел і за потреби коригувати власні маршрути пересування.

Крім того, у Сумській області також повідомляли про новий графік поїздів. Частина рейсів не прямуватиме до кінцевих пунктів, а завершуватиме свій проїзд саме у обласному центрі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Сумській області: які дві речі роблять ситуацію складнішою.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Сумській області: частині українців надаватимуть виплати на житло.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах: куди подавати документи.