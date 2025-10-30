Ограничение движения транспорта в Сумской области будет краткосрочным, поэтому пользователям путей следует обращать внимание на сообщения официальных источников.

Ограничение движения транспорта в Сумской области будет введено на участке автомобильной дороги Выровка – Присеймья, сообщает Politeka.

Это касается дороги Выровка – Присеймья.

Временное изменение будет касаться отрезка, проходящего через населенный пункт Озаричи. Согласно сообщению Поповского сельского совета 31 октября передвижение будет прекращено с 05:00 до 12:00.

Местные жители и водители должны учесть предоставленную информацию при планировании своих маршрутов. Временное перекрытие необходимо для проведения работ, о которых сообщили органы местного самоуправления. В указанный промежуток времени проезд транспорта через указанную часть дороги будет невозможен.

Внимание граждан обращают на необходимость заранее выбирать альтернативные направления во избежание задержек во время передвижения по территории общины. Водителей просят быть внимательными, соблюдать дорожные знаки и учитывать предупредительные объявления, размещенные на обочинах.

Движение возобновится по завершении работ, запланированных в пределах указанного периода. Все изменения организованы в целях обеспечения безопасности на дороге и минимизации возможных неудобств для жителей.

Жителей просят отнестись с пониманием к временным ограничениям. Ограничение движения транспорта в Сумской области будет краткосрочным, поэтому пользователям путей следует обращать внимание на сообщения официальных источников и при необходимости корректировать собственные маршруты передвижения.

Кроме того, в Сумской области также сообщалось о новом графике поездов. Часть рейсов не будет направляться в конечные пункты, а завершать свой проезд именно в областном центре.

