Мешканців закликають із розумінням поставитися до необхідних робіт та обмеження руху в Києві.

Обмеження руху в Києві має лише тимчасовий характер, проте жителям та гостям столиці потрібно знати, де діятимуть незручності, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні КМДА.

Із 30 жовтня до 31 грудня 2025 року у Києві частково обмежено рух пішоходів у підземному переході, розташованому на проспекті Червоної Калини в Деснянському районі.

За інформацією КМДА, дорожники КП ШЕУ Деснянського району розпочинають комплекс відновлювальних робіт у підземному пішохідному переході та на прилеглих підходах до нього, за адресою проспект Червоної Калини, 15. Основна мета цих робіт — покращення технічного стану переходу, підвищення рівня безпеки руху та забезпечення комфортного пересування для мешканців і гостей району.

У межах реконструкції планується оновлення гідроізоляції, ремонт сходів, облицювання стін та заміна освітлення на енергоощадне. Також передбачено благоустрій території біля входів до підземного переходу, щоб зробити його більш зручним для людей з обмеженими можливостями та батьків із дитячими візками.

На період проведення робіт для зручності пішоходів буде облаштовано тимчасовий наземний перехід, який дозволить безпечно перетинати проїжджу частину. Відповідні дорожні знаки та огорожі встановлять заздалегідь, аби уникнути скупчення людей та забезпечити належну організацію руху.

Зазначимо, що проведення таких ремонтів є важливою частиною системного оновлення транспортної інфраструктури міста. Мешканців закликають із розумінням поставитися до необхідних робіт, адже після завершення ремонту підземний перехід стане безпечнішим, сучаснішим і більш комфортним для щоденного користування.

