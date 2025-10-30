Жителей призывают с пониманием отнестись к необходимым работам и ограничению движения в Киеве.

Ограничение движения в Киеве носит лишь временный характер, однако жителям и гостям столицы нужно знать, где будут действовать неудобства, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

С 30 октября по 31 декабря 2025 года в Киеве частично ограничено движение пешеходов в подземном переходе, расположенном на проспекте Червоной Калины в Деснянском районе.

По информации КГГА, дорожники КП ШЭУ Деснянского района приступают к комплексу восстановительных работ в подземном пешеходном переходе и на близлежащих подходах к нему, по адресу проспект Червоной Калины, 15. Основная цель этих работ — улучшение технического состояния перехода, повышение уровня безопасности движения и обеспечение комфортного передвижения и обеспечение комфортного передвижения.

В рамках реконструкции планируется обновление гидроизоляции, ремонт лестниц, облицовка стен и замена освещения на энергосберегающее. Также предусмотрено благоустройство территории у входов в подземный переход, чтобы сделать его более удобным для людей с ограниченными возможностями и родителей с детскими колясками.

На период проведения работ по удобству пешеходов будет обустроен временный наземный переход, который позволит безопасно пересекать проезжую часть. Соответствующие дорожные знаки и ограждения будут установлены заранее, чтобы избежать скопления людей и обеспечить надлежащую организацию движения.

Отметим, что проведение таких ремонтов является важной частью системного обновления транспортной инфраструктуры города. Жителей призывают с пониманием отнестись к необходимым работам, ведь после завершения ремонта подземный переход станет более безопасным, современным и комфортным для ежедневного пользования.

