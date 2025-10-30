Початок опалювального сезону 2025 в Харківській області офіційно розпочався, повідомляє Politeka.

Це підтвердив голова обласної адміністрації Олег Синєгубов.

За його даними, у 17 населених пунктах регіону вже почали подавати тепло, зокрема у житлові будинки, а близько 30 багатоквартирних будинків у різних громадах отримали опалення.

Всього у Харківській області розпочали роботу 66 котелень, які постачають теплоносій до закладів соціальної сфери, включно з лікарнями, школами та дитячими садочками, що працюють у змішаному форматі або онлайн. Технічних проблем із запуском опалювального сезону по всіх населених пунктах немає, а юридичні питання щодо опалення у Лозовій зняті. Газ подається у штатному режимі, і тепло вже надходить до різних установ.

В Україні загалом понад 55% об’єктів соціальної сфери — дитячі садки, лікарні, школи — вже підключені до тепла. У 13 регіонах тепло частково подається у житлові будинки. Решта областей планують поступове підключення з урахуванням температурного режиму та погодних умов, а також рішень місцевих органів влади.

Для старту сезону підготовлено понад 17,5 тисяч котелень та 17 тисяч кілометрів теплових мереж. Проведено ремонти та заміни понад 340 км труб, сформовано запаси вугілля, палет, рідкого палива та дров. Всі заходи спрямовані на забезпечення безперервного доступу до базових послуг і стабільної подачі тепла.

Початок опалювального сезону 2025 в Харківській області демонструє готовність комунальних мереж до роботи, а наявність ресурсів дозволяє підтримувати температуру у приміщеннях на необхідному рівні, що забезпечує комфорт у житлових будинках та закладах соціальної сфери.

